Перевага над окупантами: мольфарка розповіла, що чекає на Україну у найближчий рік

Переможниця проєкту "Битва екстрасенсів" торкнулася теми деокупації українських територій

Екстрасенс і мольфарка Олена Стеценко відповіла на запитання, яке цікавить всіх українців — коли завершиться війна в Україні.

В інтерв’ю YouTube-каналу FEDOR TV астроєксперт розповіла, що військові дії в нашій країні не зупиняться цього року, оскільки лише зараз Збройні сили України починають дедалі частіше перемагати на фронті.

"Війна не закінчиться (до початку 2023-го, — ред.) … Війна триватиме, тому що зараз тільки починається перевага ЗСУ ", — підкреслила мольфарка, додавши, що повну перевагу українські військові отримають до листопада-грудня.

Крім того, Стеценко передбачила, що нам вдасться звільнити Запорізьку та Херсонську області.

У свою чергу таролог Людмила Хомутовська заявила, що військові дії в нашій країні закінчаться навесні 2023 року. Схожий прогноз був і у ясновидця та екстрасенса Хаяла Алекперова. За словами астроексперта, мир в Україні настане у весняні місяці наступного року.