"Зійде нанівець": відомий астролог назвав дату завершення війни в Україні

Експерт зазначає, що до літа 2023 року відбудуться переговори, і війна закінчиться.

Астролог і хіромант Володимир Бадіян вирішив також трохи зазирнути в майбутнє і за допомогою зірок і карт дізнатися відповідь на питання, що найбільше хвилює всіх українців — коли завершиться війна в Україні.

В інтерв’ю YouTube-каналу "Мій світ", астроексперт розповів, що війна зійде нанівець десь у лютому-березні 2023 року. Саме в цей період, як зазначив Бадіян, мають відбуватися переговори та завершення бойових дій.

"За моїми передбаченнями, 12-22 лютого вже має бути щось дуже зрозуміле. Розраховувати, що ця війна буде на багато років, не потрібно, карти не показують ", — додав Володимир.

Своєю чергою таролог Людмила Хомутовська заявила, що військові дії в нашій країні закінчаться навесні 2023 року. Схожий прогноз був і у ясновидця та екстрасенсу Хаяла Алекперова. За словами астроексперта, світ в Україні настане у весняні місяці наступного року.