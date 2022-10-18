Набагато швидше, ніж усі припускають: астролог відповіла, коли ЗСУ звільнять захоплені території

Очистити Україну від окупантів можна вже цього року

Астролог Олександра Івашина, яка спрогнозувала кінець війни в Україні, розповіла, коли Збройні сили звільнять території від російських загарбників.

На своїй сторінці у Фейсбук астроексперт написала, що більшість наших територій може бути звільнена вже 30 жовтня 2022 року.

За словами Івашиної, контрнаступ української армії продовжуватиметься. "У ці дати утворюється аспект квіконс між Марсом і Плутоном в Козерозі. А ми пам'ятаємо, що війна почалася практично на з'єднанні цих двох планет. Масштабний наступ призвів до захоплення територій. І ось на одній з вершин петлі утворюється квіконс. А це аспект повернення і бумеранга. Так що висновок напрошується сам", – написала експерт.

Такої думки дотримується і астролог Влад Росс. За його словами, до кінця 2022 року російські загарбники почнуть йти з української території.

А ось екстрасенс та таролог Людмила Хомутовська заявила, що звільнення нашої території відбудеться навесні 2023 року.