Відомий таролог спрогнозувала, якою буде зима для українців

Зима буде важка, але сильний український народ з усім впорається

Наразі практично всіх українців непокоїть питання щодо того, наскільки тяжкою буде найближча зима, адже на цей момент близько 30% енергетичних підприємств України постраждали через обстріл. Багато екстрасенсів намагаються з’ясувати це за допомогою зірок, планет та своїх магічних атрибутів.

Український таролог Людмила Хомутовська розповіла, якою буде воєнна зима для України. В інтерв’ю зі Славою Дьоміним астроексперт заявила, що зима для українців буде дуже складною, але Україна, безперечно, вистоїть.

"Україна вистоїть енергетично. Ми впораємося. Хоча це не про те, що нам не буде складно. Нам буде дуже складно, але якось це ще більше згуртує країну", — сказала таролог.

Хомутовська вважає, що росія не припинить обстрілювати критично важливу інфраструктуру нашої країни, але хороша новина у тому, що "активізувалися наші захисні системи". Крім того, за прогнозом астроексперта, на путіна чекає неприродна смерть. Кінець режиму кривавого диктатора дуже близький.

Раніше учасник шоу "Битва екстрасенсів" Сергій Кобзар розповів, коли прийде кінець путінському режиму.