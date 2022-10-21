"Процес запущено": відомий екстрасенс розповів, коли стихнуть активні бойові дії в Україні

Весна 2023 року стане вирішальною у війні в Україні, вважає екстрасенс.

Відомий екстрасенс і таролог Макс Гордєєв, який раніше розповів, наскільки реальні загрози кремлю застосувати ядерну зброю, поділився новими прогнозами, в яких поділився хорошими новинами. Експерт розклав карти на майбутнє України та побачив дату закінчення війни.

Своїм прогнозом Гордєєв поділився на YouTube-каналі " Фабрика новин ". Екстрасенс упевнений, що вже до березня 2023 року активні бойові дії стихнуть, і припиняться постійні обстріли та прильоти ворожих ракет. Щобільше, в 20-их числах і зовсім відбудеться якась "ключова" подія, яка дуже вплине на результат війни.

"Вже зараз все йде до завершення цієї війни. На цей момент і всі мої колеги, і я в тому числі приходимо до того, що до кінця березня наступного року може закінчитися не війна, а активна фаза. Причому дуже така — прильоти" і все інше", – зазначив Гордєєв.

Така сама позиція і у таролога Людмили Хомутовської, яка раніше заявила, що військові дії в нашій країні закінчаться навесні 2023 року. Схожий прогноз був і у ясновидця та екстрасенсу Хаяла Алекперова. За словами астроексперта, світ в Україні настане у весняні місяці наступного року.

Також раніше астролог Дмитро Уранус розповів, що буде з Росією найближчим часом і як країна-агресор розплачуватиметься за свої злочини.