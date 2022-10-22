Спірна конфігурація: астролог спантеличила прогнозом на затемнення 25 жовтня для України

Затемнення 25 жовтня, на жаль, несе з собою багато втрат.

Астролог та таролог Ірина Звягіна напередодні часткового сонячного затемнення, яке відбудеться 25 жовтня, склала прогноз на майбутнє для України. Астроексперт повідомила, що на нашу країну чекає головна переломна точка в ході вже нинішньої війни.

Свій прогноз Звягіна опублікувала на своїй сторінці у Facebook, і зазначила, що однією з особливостей цього затемнення є стаціонарний Сатурн, який значно впливає на гороскоп України. Мало того, його аспект критичний та деструктивний, і його часто називають "аспектом катастроф".

"Цей вираз можна віднести як до військової ситуації, так і до індивідуальних випадків. Для гороскопа України це затемнення має фатальний характер, що не означає поразки, але необхідність прийняти виклик і відповісти на нього. Контратака тут найкращий варіант реагування" — додала Звягіна.

Також астролог зазначила, що затемнення 25 жовтня вказує на підвищений рівень агресії, розлюченість, а й на неорганізованість, дисбаланс та невпорядкованість у структурі російської армії, проте ворога не можна недооцінювати.

Мало того, становище планет під час затемнення може призвести до тяжких наслідків, оскільки воно є вказівкою на можливість використання ядерної зброї. Однак воно також може спрацювати й іншим чином та принести Україні відчутну перевагу.

"Це спірна конфігурація, яка може призвести до тяжких наслідків", — додала експерт.

Раніше астролог Влад Росс розповідав, що до кінця 2022 року російські загарбники почнуть йти з української території. А ось екстрасенс та таролог Людмила Хомутовська заявила, що звільнення нашої території відбудеться навесні 2023 року.