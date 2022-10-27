Перемога буде, але дуже дорогою ціною: таролог назвав рік, коли відбудеться деокупація Донецька

Цього року звільнення Донецька точно не варто очікувати

Коли закінчиться війна в Україні? — питання, яке зараз цікавить весь український народ. Остаточну та точну відповідь не можуть дати ні військові експерти, ні аналітики. Намагаються передбачити, коли настане мир в Україні та чи повернуться окуповані території під контроль ЗСУ і екстрасенси.

Український рунолог, фіналіст шоу "Битва екстрасенсів" Денис Маклашевський у своєму інтерв’ю Славі Дьоміну в рамках проєкту шоу "Слава+" розповів, коли відбудеться деокупація Донецька, який вже понад 8 років перебуває під окупацією росії.

Рунолог заявив, що до 2026 року Донецьк точно не повернеться під контроль української влади. "Якщо дивитися по сьогоднішній ситуації, то через чотири роки він повернеться", — сказав Маклашевський.

Також астроексперт додав, що навесні війна в Україні не закінчиться. Перемога все ж таки буде за нами, але заради миру доведеться пожертвувати багато чим.

"Це не лише про смерті людей, а й про руйнування. Перемога буде, але дуже дорогою ціною", — підсумував рунолог.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс порадував прогнозом щодо російсько-української війни. За його словами, Україна має всі шанси повернути раніше окуповані території, зокрема – райони Донецької та Луганської області.