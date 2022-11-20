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"Найбільшу владу має третя країна": астролог розповіла, як і коли закінчиться війна в Україні

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Коли настане мир в Україні Новина оновлена 20 листопада 2022, 09:18
Коли настане мир в Україні. Фото Колаж "Телеграфа"

Конкретних дат експерт не назвала, проте підсумок війни зрозумілий усім лише перемога України.

Відомий таролог та астролог Людмила Хомутовська, яка раніше передбачала деокупацію Луганської області, розповіла, що побачила у своєму новому розкладі Таро, спілкуючись із картами на тему майбутнього України. Астроексперт не сумнівається у перемозі України, та й карти в принципі також.

Як пише портал "Так просто", Хомутовська зазначає, що у російській картині світу немає капітуляції, і є лише світ на їхніх умовах. Однак це лише мрії їх збожеволілого керівництва, яке, до речі, незабаром може змінитися. А вже нова влада відразу закінчить війну, щоб зберегти, хоч щось від "великої росії".

Астролог додала, що путін не обійматиме свою нинішню посаду, і при чому диктатор піде з поста не добровільно, а його скинуть військові. Швидше за все, у Кремлі вже готують план, як це зробити.

Взагалі, мрійливий план росіян — це укладання миру з Україною за тих умов, які вигідні лише їм. Більше варіантів вони не мають. Однак Україна на них ніколи не погодиться, і щобільше, росія більше не має того впливу, який допоміг би наполягти на своєму.

"Найбільшу владу тут має третя країна, яка і стане тим важелем, який покладе на це кінець", — підсумувала експерт.

Раніше астролог Рубіна Цибульська розповіла, що наприкінці листопада 2022 року очікуються перемоги та успіхи українських бійців. А також Влад Росс передбачив сумну долю путіна. Кривавого російського диктатора або скинуть із посади президента країни, або зовсім отруять.

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#Війна #Прогноз #Астрологія