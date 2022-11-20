"Найбільшу владу має третя країна": астролог розповіла, як і коли закінчиться війна в Україні

Конкретних дат експерт не назвала, проте підсумок війни зрозумілий усім лише перемога України.

Відомий таролог та астролог Людмила Хомутовська, яка раніше передбачала деокупацію Луганської області, розповіла, що побачила у своєму новому розкладі Таро, спілкуючись із картами на тему майбутнього України. Астроексперт не сумнівається у перемозі України, та й карти в принципі також.

Як пише портал "Так просто", Хомутовська зазначає, що у російській картині світу немає капітуляції, і є лише світ на їхніх умовах. Однак це лише мрії їх збожеволілого керівництва, яке, до речі, незабаром може змінитися. А вже нова влада відразу закінчить війну, щоб зберегти, хоч щось від "великої росії".

Астролог додала, що путін не обійматиме свою нинішню посаду, і при чому диктатор піде з поста не добровільно, а його скинуть військові. Швидше за все, у Кремлі вже готують план, як це зробити.

Взагалі, мрійливий план росіян — це укладання миру з Україною за тих умов, які вигідні лише їм. Більше варіантів вони не мають. Однак Україна на них ніколи не погодиться, і щобільше, росія більше не має того впливу, який допоміг би наполягти на своєму.

"Найбільшу владу тут має третя країна, яка і стане тим важелем, який покладе на це кінець", — підсумувала експерт.

Раніше астролог Рубіна Цибульська розповіла, що наприкінці листопада 2022 року очікуються перемоги та успіхи українських бійців. А також Влад Росс передбачив сумну долю путіна. Кривавого російського диктатора або скинуть із посади президента країни, або зовсім отруять.