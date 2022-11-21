Астролог розповів про майбутній поділ росії: "Китай забере свої території"

Володимир Бадіян розповів, яким приниженням для росії закінчиться війна з українцями

Ведичний астролог, хіромант та нумеролог Володимир Бадіян розповів, яким буде розвал росії після того, як ця країна-терорист розпочала повномасштабну війну з Україною.

В ефірі для YouTube-каналу PeopleLife астроексперт заявив, що, за його прогнозами, вже в листопаді наступного року в росії може бути складна ситуація, пов’язана зі здоров’ям кривавого диктатора путіна. У найближчі три з половиною роки буде розвал росії як федерації, але він не буде таким радикальним, як його хочуть бачити українці.

"Їхній відхід буде м’яким, вони не визнаватимуть, що щось зробили не так. Репарації вони платитимуть, але серйозного визнання чи вибачення не буде. Буде поділ росії, Китай забере свої території, але не військовим чином, а через якісь договори", — сказав Бадіян.

Раніше нумеролог Володимир Бадіян відповів на найбільш хвилююче для всіх українців питання — коли завершиться війна в Україні.