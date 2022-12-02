Відомий астролог назвав місяць, коли зменшаться ракетні удари по Україні

Рідкісне явище на початку 2023 року дасть поштовх тому, щоб війна в нашій країні закінчилася дуже швидко

Астролог Дмитро Уранус розповів, коли зменшиться кількість ракетних ударів росією — країною-агресором по Україні.

Експерт у галузі астрології написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що, починаючи з березня наступного 2023 року, активні бойові дії в нашій країні почнуть сходити нанівець, а разом із ними зменшиться і кількість масових ракетних обстрілів по містах України.

За словами Дмитра Урануса, такій позитивній розв’язці сприятиме космічне явище, яке зможе повторитися лише через 84 роки: у ніч з 1 на 2 січня та 29 січня відбудеться покриття Місяцем Урану у Тельці.

"Ось настільки це рідкісні явища, які дають такі важкі випробування для України та українців. Думаю, що у березні масові обстріли крилатими ракетами України сильно зменшаться. До весни вже не буде ударів сотнею ракет за раз", — зазначив астролог.

Раніше астролог Дмитро Уранус розповів, що буде з росією найближчим часом і як країна-агресорка розплачуватиметься за свої злочини.

Також астролог Сергій Кобзар заявив, що кінець війни не буде миттєвим. За словами астроексперта, перемога України йтиме "шарами".