"Вони почнуть замерзати": Влад Росс назвав ідеальний час, коли ЗСУ зможуть гарантовано знищити окупантів

Залишилося тільки дочекатися, коли загарбники нап’ються новорічної ночі

Цього вівторка, 6 грудня, Збройні Сили України відзначають своє професійне свято. Боротьба у війні з російськими загарбниками наближає українців до скорої перемоги, проте дасться вона нам важко.

Щоб уникнути втрат у майбутньому, відомий астролог Влад Росс рекомендує українським військовим скористатися ідеальним моментом, коли вони зможуть знищити росіян. Про це астроексперт розповів в інтерв’ю "Главреду".

"Українська армія може просто знищити російські війська і вони почнуть замерзати. Адже російські військовослужбовці не мають ні нормального зимового одягу, ні хорошого харчування, ні бронежилетів – нічого. ВСУ потрібно скористатися цим моментом і знищити російських окупантів разом із "чмобіками" і "мобіками", коли всі російські військові нап'ються на Новий рік", — заявляє астролог.

Згідно з прогнозом Влада Росса, у грудні вже не буде таких жорстких і жахливих обстрілів з боку росії. За його словами, останній місяць 2022 року обіцяє бути "м’якшим місяцем", ніж попередні.