Астролог передбачила руйнівне майбутнє росії у 2023 році

Валентина Віттрок передбачила фатальні події у рф

Наступний рік буде сповнений фатальних подій не лише в Україні, а й у самій країні-агресорці — росії. Астрологи пророкують розкол російської армії вже найближчим часом, а також руйнування путінського режиму.

Про те, чим закінчиться розпочата президентом рф володимиром путіним війна в Україні, розповіла експерт в області астрології Валентина Віттрок у Фейсбуці.

"Плутон у березні змінює знак і переходить у Водолій, а значить буде мати сильний вплив на події в росії. З 18-го століття таке положення Плутона вперше, і ми станемо свідками потужних руйнівних тенденцій корупційних режимів", — зазначила вона.

Раніше таролог Олена Бюн розповіла, що взимку ЗСУ продовжать контрнаступ. У цей період на окупантів чекають провали.