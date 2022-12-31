"Все це заспокоїться": шамани з Перу передбачили швидке закінчення війни в Україні

Шамани зазначили, що чекати ще не довго

Перемога України у війні з російськими окупантами — це те бажання, яке кожен українець загадає цієї новорічної ночі, і це те, про що ми всі мріємо вже майже рік. Коли ж закінчиться російське божевілля, і в Україні настане світ, вирішили дізнатися і всесвітньо відомі шамани з Перу.

Група шаманів і цілителів із Перу зібралися в столиці — місті Лімі, і вирушили на вершину гори, де провели обряд, пише Reuters. Одягнені в традиційний андський одяг, вони вітали наступний рік церемонією очищення з використанням квітів, пахощів, змії та фотографій президентів України та росії.

"Все це заспокоїться. Настане мир, спокій. Це те, що ми бачили", — сказала шаманка Клеоф Седано, передбачивши, що мирний договір буде підписаний до серпня 2023 року.

На жаль, були і не зовсім сприятливі передбачення, а саме про стихійні лиха. Однак до нашої країни вони ніяк не належать.

Раніше таролог Людмила Хомутовська заявила, що військові дії в нашій країні закінчаться навесні 2023 року.

Нагадаємо, що учасник шоу "Битва екстрасенсів" Сергій Кобзар розповів, коли прийде кінець путінському режиму.