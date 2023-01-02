"Ми будемо разом із Кримом": астролог обнадіяв прогнозом на 2023 рік

За словами експерта, незабаром можна буде спокійно насолоджуватися морем в українському Криму.

Настав 2023 рік, який, як обіцяє багато астрологів і тарологів, стане для України переможним. Ось тільки скільки ж треба буде чекати? Коли, нарешті, закінчиться ця війна, і російські окупанти назавжди покинуть українські території? Відповісти на ці запитання спробував астролог, хіромант та психолог Володимир Бадіян.

В інтерв’ю YouTube-каналу "Мій світ" астроексперт зазначив, що, швидше за все, війна в Україні закінчиться наприкінці весни, десь у квітні-травні. Щобільше, закінчиться вона настільки успішно, що вже до Дня Незалежності України 2023 року, який нагадаємо, що відзначається 24 серпня, можна буде вже насолодитися краєвидами Криму.

"Питання щодо Криму швидше починає вирішуватися... Ми будемо разом із Кримом. Тобто Крим буде частиною України, чи наші Збройні сили вже будуть там точно", — каже Бадіян.

Також до серпня чоловіки вже зможуть вільно виїжджати за кордон.

Раніше таролог Людмила Хомутовська заявила, що військові дії в нашій країні закінчаться навесні 2023 року.

Нагадаємо, що учасник шоу "Битва екстрасенсів" Сергій Кобзар розповів, коли прийде кінець путінському режиму.