"Літо — це час великих змін": ясновидець назвав строки закінчення війни в Україні

Експерт не бачить, що війна закінчиться навесні 2023 року

Відомий ясновидець, таролог і цілитель Валерій Шатілович, який раніше ділився своїм прогнозом на новорічні свята, попри багато "заяв" його колег, що війна в Україні закінчиться навесні 2023 року, з ними не згоден. Згідно з його баченням, бойові дії на території нашої країни продовжаться до літа.

Своїм прогнозом він поділився в інтерв’ю YouTube каналу PeopleLife. Шатілович зазначив, що з настанням найтеплішої пори року українці знову почнуть згадувати, що таке мирне небо над головою.

"Треба розуміти, що кожен із нас впливає на майбутнє нашої країни. І має бути налаштований на позитив", — додав ясновидець.

Що чекає на Україну в 2023 році — прогноз Шатіловича

Весна для України — це час деокупації та повернення своїх територій. Також у цей період будуть підписані різні договори, контракти та буде поставлена велика допомога нашій країні.

Літо – це час великих змін. Цілком можливо, що змінюватимуться політики, і багато з тих, які шкодили нашій країні, буде викрито.

Осінь – час якихось дипломатичних скандалів, а також знову підписання договорів.

А ось зима – це буде час, коли можна буде видихнути та розпочати життя заново.

Раніше таролог Людмила Хомутовська заявила, що військові дії в нашій країні закінчаться навесні 2023 року.

Нагадаємо, що учасник шоу "Битва екстрасенсів" Сергій Кобзар розповів, коли прийде кінець путінському режиму.