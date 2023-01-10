"Буданов ніколи не помиляється": екстрасенс відповіла, коли буде загострення у війні

Астрологічному експерту випала карта "Правосуддя" і "Сонця"

Екстрасенс і фіналістка шоу "Битва екстрасенсів" Марія Тиха прокоментувала заяву голови ГУР МО України Кирила Буданова про те, що в березні 2023 року бойові дії будуть найспекотнішими, а російські окупанти відступлять.

Експерт дала коментар YouTube-каналу PeopleLife. Тиха заявила, що "Буданов ніколи не помиляється". Проте більше екстрасенс схиляється до того, що загострення буде взимку, а відступить росія вже в березні цього року.

"Випадає карта Правосуддя... Може таке бути, що росія в березні відступить... У будь-якому випадку карта Сонця випадає, тобто перемога має бути в теплу пору року, це 100%", — відповіла Марія Тиха.

Раніше таролог Олена Бюн розповіла, що взимку ЗСУ продовжать контрнаступ. У цей період на окупантів чекають провали.

Також ще один таролог, Людмила Хомутовська, заявила, що воєнні дії в Україні закінчаться навесні 2023 року.