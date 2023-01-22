"Виходимо на фінішну пряму": астролог схвилювала прогнозом на лютий 2023 року

Останній місяць зими розставить усе на свої місця

Астролог Альбіна Пономаренко, яка раніше назвала найсильнішу дату для України у 2023 році, поділилася прогнозом на лютий цього року та розповіла, чого чекати українцям до роковин повномасштабного вторгнення росії.

В інтерв’ю YouTube-каналу "Прогноз", астролог розповіла, що лютий 2023 буде досить напруженим, адже він почнеться з провокацій і обстрілів з російської сторони. Проте є позитивні моменти.

Оскільки 3 лютого у Києві пройде саміт ЄС, астроексперт попередила, що напередодні росія зробить усе можливе, щоб зірвати цю зустріч. З 10-го числа надходитимуть хороші новини про міжнародну допомогу та певні перемоги на фронті, але період буде ще досить напруженим. А після 18 числа ймовірні звістки про звільнення певних українських територій.

Однак у день річниці, 24 лютого, і напередодні, на українців також чекає "святковий" обстріл, тому астролог радить усім бути максимально обережними.

"ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій, навіть до провокацій у вигляді наступу з Білорусі. Лютий — це дуже сильний бій. І можливо, він буде останнім чи передостаннім. Тому що ще буде березень, ми виходитимемо на фінішну пряму цієї війни" — підсумувала Пономаренко.

Раніше екстрасенс Людмила Хомутовська розповідала, чи закінчиться війна в Україні у 2023 році. Також вона зробила розкладку карт Таро на долю росії і дізналася, що цього року чекає на країну-агресора.