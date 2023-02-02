"Почнеться мирний процес": астролог обнадіяла прогнозом щодо війни

Астролог розповіла, коли складуться сприятливі умови для переговорного процесу щодо війни з рф

Російсько-українська війна все ще триває, тож у рік Чорного Водяного Кролика українцям доведеться важко у будь-якому разі. На початку 2023 року очікуються активні бойові дії, однак у квітні-червні складуться сприятливі умови для переговорного процесу щодо війни з росією.

Про це в інтерв’ю YouTube каналу "Прогноз" заявила астролог Анна Вергелес. За її прогнозами, для України в цей період буде гарний астрологічний аспект, а на росію чекають складні часи.

"Щодо завершення війни я б виділила три точки: найімовірніше, почнеться мирний процес навесні, навіть ближче до літа — кінець квітня, травня і перша половина червня", — каже Вергелес.

Іншу фазу у війні астролог назвала дипломатичною. Вона розпочнеться з квітня-травня. Остання точка виходу з воєнних дій — квітень-травень наступного року, тобто за найоптимістичнішим сценарієм, початком завершення війни стане весна 2023-го. Тоді вже вирішуватимуться гуманітарні питання.

Раніше про перемогу України над росією заявила таролог Ірина Клевер. Також таролог Людмила Хомутовська заявила, що військові дії в Україні закінчаться навесні 2023 року.