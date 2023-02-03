Війна закінчиться різко: Влад Росс назвав місяць, коли путін вирішить відступити

За словами астролога, у лютому буде дуже сприятлива ситуація для України

Відомий український астролог Влад Росс, який розповів про долю Кримського мосту у 2023 році, назвав точний місяць, коли кривавий диктатор, президент росії володимир путін відступить і різко закінчить війну, розв’язану проти України.

В інтерв’ю виданню "Главред" астроексперт розповів, що путін може заявити про "виконання" всіх цілей кремля вже у лютому, а все через те, що злякається постачання в Україну бойових літаків.

За песимістичним прогнозом, президент рф наважиться знову наступати на нашу державу. "Якщо він абсолютно божевільний, то в лютому в черговий раз почне наступати на Україну", — заявив Влад Росс.

Раніше астролог Яна Тимощук заявила, що війна з росією може затягнутися ще на два роки. Вона наголосила, що для якнайшвидшої перемоги України нам потрібна зброя.