"Його там просто приберуть": астролог відповіла, чи закінчиться війна зі смертю путіна

За прогнозами Хомутовської, путін помре не своєю смертю

Відомий український астролог та таролог Людмила Хомутовська розповіла, як помре путін і чи закінчиться війна в Україні із закінченням його влади.

В інтерв’ю YouTube-каналу TOP астроексперт відповіла на питання про те, чи чекати завершення повномасштабного вторгнення при кривавому диктаторі, чи воно зійде нанівець вже за іншого глави росії.

"Я все-таки думаю, що закінчиться путін — закінчиться його влада. Це буде одночасно, його там просто приберуть... Нам можуть сказати, що він сам помер, але не сам... Воно разом йде (завершення правління путіна і закінчення війни — ред.)", — заявила Хомутовська.

Раніше астролог Анна Вергелес розповіла, коли складуться сприятливі умови для переговорного процесу щодо війни з росією. За її прогнозами, для України в цей період буде гарний астрологічний аспект, а на росію чекають складні часи.