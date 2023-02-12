"Залізо б’є м’ясо": Влад Росс назвав умову, за якої росіяни програють у війні швидше

За словами астролога, ЗСУ треба вдарити по Москві

Повномасштабна війна в Україні може закінчитися вже найближчими місяцями, упевнений відомий український астролог Влад Росс. За умови, що світ і надалі допомагатиме нашій країні важкою зброєю.

Астролог зазначив у коментарі unian, що доки росія намагатиметься закидати фронт "гарматним м’ясом", ЗСУ знищуватимуть окупантів "залізом". "Нам на "Рамштайні" ще дадуть літаки. Залізо б’є м’ясо, скільки б путін не відправляв м’яса в Україну, наше залізо його знищуватиме", — заявив Влад Росс.

За словами астролога, війна в Україні може закінчитися вже у березні цього року. Однак для цього українським захисникам потрібно завдати удару по рф. "Нам треба розбити Москву. Тоді почне закінчуватися війна", — підсумував астролог.

Раніше астролог Анна Вергелес розповіла, коли складуться сприятливі умови для переговорного процесу щодо війни з росією. За її прогнозами, для України в цей період буде гарний астрологічний аспект, а на росію чекають складні часи.