"Їм стане страшно": екстрасенс відповіла, коли росія благатиме про переговори

Астроексперт відповіла, чи піде Україна на поступки

Відомий екстрасенс, ясновидець і фіналістка "Битви екстрасенсів" Марія Тиха розповіла, чи будуть можливі переговори у війні між Україною та росією, яка напала на нашу незалежну державу рік тому.

В інтерв’ю YouTube-каналу "TOP" астроексперт заявила, що рф пропонуватиме якісь папери, що стосуватимуться переговорного процесу, проте тільки у разі своїх великих втрат і провалів на фронті.

"Це може статися після того, як їм стане страшно на тих територіях, де зараз триває війна. Коротко кажучи, після їхніх провалів у лютому вони проситимуть про переговори", — відповіла Марія Тиха.

Якщо пропозиція про переговори надійде, Україна залишиться при своїй позиції і не погодиться з країною-терористкою, заявила екстрасенс. "Ні, не погодиться. І це правильно. Нехай страждають (росіяни — ред.) вже, нехай!".

Раніше астролог Анна Вергелес розповіла, коли складуться сприятливі умови для переговорного процесу щодо війни з росією. За її прогнозами, в цей період на росію чекають складні часи.