Почнуться великі завоювання: астролог відповів, чи довго триватиме війна

За прогнозами астроексперта, остаточно війна не закінчиться у 2023 році

Відомий астролог та нумеролог Володимир Бадіян розповів, як довго триватиме війна в Україні. За словами астроексперта, закінчення воєнних дій не припиниться у 2023 році. Цієї версії дотримуються і багато аналітиків.

В інтерв’ю YouTube-каналу PeopleLife Бадіян заявив, що все може завершитися за два роки, а саме у 2025-му. Астролог уточнив, що до цього часу інтенсивних боїв вже не буде, оскільки переломний момент у війні вже розпочався 12 лютого, і триватиме він до 23 березня цього року.

"Гостра воєнна фаза має закінчитися цього, 2023-го року... Найважливіша і вирішальна фаза з кінця березня почнеться. Тоді почнуться і великі завоювання", — заявив Володимир Бадіян.

Також експерт передбачив ЗСУ великі перемоги на полі бою. Нашим захисникам вдасться відбити окуповані території.

Раніше астролог Влад Росс розповів, за якої умови в Україні може закінчитися війна. За його прогнозами, росіяни програють у війні швидше, якщо ЗСУ вдарять по "серцю" рф.