"У гороскопі Залужного — переможна комбінація": астролог відповів, коли ВСУ підуть у контрнаступ

За словами Влада Росса, катастрофічна поразка рф вже близько

Відомий український астролог Влад Росс розповів, коли відбудеться переломний момент у війні України з росією, а на саму рф чекає катастрофічна поразка.

В інтерв’ю "Главреду" астроексперт заявив, що 20-ті числа березня стануть переломними і це вдалий час, щоб ЗСУ пішли в контрнаступ. За словами Росса, до параду перемоги на Хрещатику залишилося менше пів року, а рф чекає руйнація. Грає на руку українським військовим положення планет у гороскопі головнокомандувача Валерія Залужного.

"По-перше, у гороскопі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у березні включається переможна комбінація – зійдуться планети Юпітер (символ перемоги, щастя, успіху та контрнаступу) та Марса (символу війни). По-друге, 23 березня Плутон перейде в знак Водолія, під впливом якого знаходиться росія, а це вказує на майбутню руйнацію російської федерації", — повідомив астролог.

Влад Росс доповнив, що наприкінці квітня та на початку травня 2023 року українська армія дійде до Мелітополя та Криму, оточить Донецьк і Луганськ, а далі буде велика битва, внаслідок якої росія капітулює.

Раніше український астролог Володимир Бадіян розповів, чи закінчиться війна в Україні 2023 року. Фахівець заявив, що до моменту нашої перемоги інтенсивних боїв не буде.