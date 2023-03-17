Астролог назвав ідеальний час для контрнаступу ЗСУ

Астроексперт заявив, коли українські військові почнуть звільняти окуповані території

Український астролог Дмитро Уранус розповів, коли Збройні сили України розпочнуть контрнаступ.

За словами астроексперта, хоча середина березня цього року буде важкою для українських військових, все ж таки з кінця весни і до середини літа ЗСУ почнуть звільняти окуповані росією українські території та отримувати велику військову підтримку. Про це Дмитро Уранус повідомляє у своєму Телеграм-каналі.

Також астролог назвав сприятливий час для великого наступу ЗСУ: "Потрібно продовжувати накопичувати сили та завдавати болючих дистанційних ударів. Оптимальний час для гарантованого успішного наступу — друга половина травня".

Раніше відомий український астролог Влад Росс розповів, чому росія призупинила участь у ядерному договорі зі США. За його словами, президент країни-агресорки володимир путін хоче приховати, в якому сумному стані знаходяться ядерні боєголовки.