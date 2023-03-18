"Лукавий картопляний барон переміг путіна": Влад Росс відповів, чи нападе Білорусь на Україну

Відомий астролог дав обнадійливий прогноз

Відомий український астролог Влад Росс відповів на хвилююче багатьох українців питання про те, чи буде повторний напад з території Білорусі, на кордоні з якою наші військові тролять прикордонників олександра лукашенка.

В інтерв’ю ТСН.ua астроексперт заявив, що між Україною та Білоруссю є певний пакт про ненапад, тому найімовірніше нового наступу на нашу країну не буде. При цьому Росс наголошує, що навіть якби окупанти спробували вчинити напад на Україну, їх би одразу знищили.

"Імовірність дорівнює нулю. Воно ніколи не станеться. Навіть якби вони рухалися, ми б їх дуже легко відбили. Тим більше там все замінували. А піти по болотах ще й навесні — абсолютно смішно і неправдоподібно. Хитрий лукавий "картопляний барон" врешті-решт переміг путіна. Навіть під час масштабної ракетної атаки 9 березня жодна ракета з території Білорусі не полетіла. Є такий пакт про ненапад між Білоруссю та Україною. Тому ніхто з нас один на одного нападати не буде", – заявив астролог.

Раніше відомий український астролог Влад Росс розповів, чому росія призупинила участь у ядерному договорі зі США. За його словами, президент країни-агресорки володимир путін хоче приховати, в якому сумному стані знаходяться ядерні боєголовки.