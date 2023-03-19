"Прильоти" будуть показовими: екстрасенс передбачила в Москві "бавовну" (відео)

За прогнозами Марії Тихої, у Москві та області буде "спекотно"

Український екстрасенс, фіналістка проєкту "Битва екстрасенсів" Марія Тиха розповіла, чи буде у столиці країни-агресорки "бавовна". Там же росіяни через страх ракетних ударів понатикали ППО.

В інтерв’ю YouTube-каналу "Прогноз" астроексперт заявила, що у квітні москвичі та жителі московської області фіксуватимуть "прильоти" дронів та вибухи на військових об’єктах.

"Так, там якісь дрони повинні літати. Випадає лелека і собака — це те, що нам дали партнери. Роздоріжжя також випадає. Це означає, що під загрозою саме область. Декілька "прильотів" будуть показовими. А взагалі будуть по військових складах бити", — розповіла Тиха.

Раніше Марія Тиха розповідала, що путін вмиратиме в муках. За її словами, російського диктатора довели до передсмертного стану, підмішуючи щось в ліки. Нещодавно екстрасенс заявила, що у 2023 році путін вже буде на межі.