Астролог розповіла, яка "формула перемоги" забезпечить Україні перевагу у війні з рф

За прогнозом Альбіни Пономаренко, на Україну позитивно впливає Червона планета

Український астролог Альбіна Пономаренко розповіла, що ясно бачить перемогу України у війні з країною-терористом росією, адже найближчим часом нам нададуть велику підтримку щодо зброї і не тільки.

В інтерв’ю ТСН.ua астроексперт заявила, що вже з 17 березня на гороскоп України дуже позитивно впливає Марс – планета, яка відповідає за війну, силу, активність. Також опікуються нашими військовими Юпітер з Меркурієм — планети армії, війни, промисловості.

"Якщо говорити про гороскоп України, то тут просто прописана формула перемоги. Тобто якась переможна подія обов’язково буде — велика чи мала, але так чи інакше це буде дуже позитивне рішення, підтримка наших країн-партнерок, якась несподівана дружня підтримка і військова теж", - повідомила астролог.

Раніше відомий український астролог Влад Росс розповів, чому росія призупинила участь у ядерному договорі зі США. За його словами, президент країни-агресорки володимир путін хоче приховати, в якому сумному стані знаходяться ядерні боєголовки.