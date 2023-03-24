Відома таролог передбачила закінчення війни, але з одним нюансом

За словами Хомутовської, лише контрнаступ ЗСУ прискорить розв’язку воєнних дій

Відомий український таролог Людмила Хомутовська розповіла, коли і чим в Україні закінчаться бойові дії. Як і інші астроексперти, таролог заявила, що перевага у війні з росією буде на боці ЗСУ, але лише якщо буде контрнаступ.

В інтерв’ю tsn.ua Хомутовська заявила, що лише після великого наступу українських військових навесні цього року буде підписання всіх угод. Це станеться восени.

"Підписання всіх угод буде після військової розв'язки — величезного наступу. Одразу скажу, що як і дивилася раніше, то війна може закінчиться наприкінці весни. В нас активні дії мають завершитися саме в першій половині цього року, а от підписання буде восени", — розповіла таролог.

Раніше відомий український астролог Влад Росс розповів, чому росія призупинила участь у ядерному договорі зі США. За його словами, президент країни-агресорки володимир путін хоче приховати, в якому сумному стані знаходяться ядерні боєголовки.