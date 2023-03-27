"Вони просто покажуть п’яти": таролог розповіла, як ЗСУ виганятимуть окупантів із Криму

Хомутовська відповіла, що росіяни не зможуть зірвати контрнаступ ЗСУ на півострів

Відомий український таролог Людмила Хомутовська розповіла про долю Криму, який був окупований росіянами. За прогнозами астроексперта, від загарбників слід очікувати на черговий "жест доброї волі", який раніше прогнозував астролог Влад Росс.

В інтерв’ю tsn.ua Людмила Хомутовська заявила, що росіяни на півострові мають ресурси, щоб чинити опір українському контрнаступу, проте вони швидко вичерпаються. Це станеться за декілька місяців.

"Ворог там не "голий". Йому навіть вдалося дещо накопичити. Інша історія про те, що не вистачає дуже багато ресурсу. Але захищати все це вони будуть. В такому стані вони не довго зможуть протриматися, тому що дуже швидко з такими діями вичерпаються ресурси. Йдеться про декілька місяців. Варто очікувати від росіян "жесту доброї волі". Вони просто накивають п’ятами", — розповіла таролог.

Раніше таролог Ірина Клевер розповіла, чи чекати повернення Криму в Україну у 2023 році. За її прогнозами, перемога нашої країни над росією обов’язково буде, але питання півострова поки що залишиться "за кадром".