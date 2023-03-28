"10 років на відновлення": астролог розповів, що чекає на Україну після війни з окупантом

За словами Бадіяна, до 2025 року влада в нашій країні зміниться "під нуль"

Український астролог Володимир Бадіян розповів, що очікує на Україну після війни з російським агресором.

В інтерв’ю tsn.ua астроексперт заявив, що для нашої країни відкриється "вікно можливостей", влада зміниться. Саме 2025 рік буде важливим для України.

"Нашій країні знадобиться років 10 для відновлення. До середини 2025 року влада має змінитися "під нуль". Це "вікно" найбільших інтеграційних змін у нашій країні. Закінчиться війна і має докорінно змінитись влада в країні. 2025 рік буде важливим для України, саме в цей період має змінитись і судова гілка влади”, — сказав Володимир Бадіян.

За словами астролога, Україна залишається важливим елементом для росії та Китаю як важіль впливу на Європу. Щоб забезпечити перемогу у війні з російським агресором, Україна має заручитися великою підтримкою союзника. "І таке єднання відбудеться", — вважає астролог.

Раніше відомий астролог Влад Росс розповів, як помре президент росії володимир путін. За словами астроексперта, він може повторити долю Гітлера.