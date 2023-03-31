"Битимуться за кістку": таролог Хомутовська відповіла, чи піде путін на новий наступ

Астроексперт зробила черговий прогноз щодо війни росії проти України

Відомий український таролог Людмила Хомутовська розповіла, чи може найближчим часом статися черговий наступ росії на Україну.

В інтерв’ю unian астроексперт заявила, що кривавий диктатор володимир путін ще не розчарувався у війні. За словами Хомутовської, президент країни-агресорки вважає, що рф має ще багато ресурсів. Однак незабаром у Москві виникнуть проблеми, оскільки російські політики боротимуться за владу між собою.

"Буде супротив під час нашого контрнаступу, ситуація нагнітатиметься. Але, разом з тим, будуть проблеми всередині Кремля. У зв'язку з тим, що високопоставлені люди битимуться за кістку (владу), вони самі почнуть розвалювати країну", — розповіла таролог.

Раніше український астролог Дмитро Уранус розповів, коли війна в Україні прийде до своєї розв’язки. За словами астроексперта, важкий час у ЗСУ триває, будуть втрати з обох боків, однак у цей час Україна отримає величезну військову допомогу, яка змінить усе.

Раніше Влад Росс розповів, за якої умови в Україні може закінчитися війна. За його прогнозами, росіяни програють у війні швидше, якщо ЗСУ вдарять по "серцю" рф.