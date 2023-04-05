Контрнаступ і повернення територій: астрологи назвали поворотну дату війни в Україні

За словами астрологів, незабаром розпочнеться важливий транзит, який наблизить перемогу

У квітні 2023 року очікується ряд значних в астрологічному плані подій, включаючи рожевий повний місяць. Місяць стане поворотним і щодо подій на фронті. Для української армії може розпочатись сприятливий період вже після 19 квітня.

Про це йдеться у прогнозі ведичних астрологів Анни та Олексія Суханових, опублікованому на їхній сторінці в Instagram. За їхніми словами, квітень 2023 буде дуже важливим місяцем.

Повідомляється, що у квітні Україна виходить із напружених астрологічних періодів у своїй річній карті. Після цього переходить до більш сприятливих і продуктивних астрологічних періодів.

"Зараз ми ще продовжуємо проживати напружений трансформаційний час, який іде з 24 лютого 2023 року до 19 квітня 2023 року. Тому найважливіша частина подій очікується після 19 квітня. Сприятливий період триватиме з 19 квітня 2023 року до 7 червня 2023 року", — йдеться у прогнозі.

Тим не менш, Суханови уточнюють: те, що сприятливий астрологічний період починається 19 квітня, не говорить про те, що контрнаступ української армії розпочнеться саме цього дня. Однак астрологічні транзити вказують на те, що поворотний момент може стартувати наприкінці квітня – на початку травня. Найімовірніші дати, на думку астрологів, це 24, 25, 26 квітня.

Коли закінчиться війна в Україні? Астрологи не беруться давати точну відповідь, але ряд припущень все ж таки озвучують.

"Важливим фактором в астрологічних транзитах буде перехід Юпітера до знаку Зодіаку Овен (22 квітня), де він пробуде практично цілий рік. Для України це дуже добрий період, оскільки планета удачі рухатиметься через П’ятий астрологічний будинок у гороскопі України, що дасть змогу, на наш погляд, протягом цього транзиту закінчити війну та повернути всі тимчасово окуповані території назад до складу України", — підсумували Суханови.

Раніше "Телеграф" писав, що чекає на Україну після закінчення війни. Астролог Володимир Бадіян озвучив свій прогноз.