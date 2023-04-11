"Місяць хитрості ЗСУ": екстрасенс розповів, коли українцям чекати приємних сюрпризів з фронту

За словами Шептицького, Україна може вигнати росіян лише силою і показавши, хто сильніший

Відомий український екстрасенс Роман Шептицький розповів, які основні події в Україні відбуватимуться навесні 2023 року, а також назвав місяць початку контрнаступу Збройних сил.

В інтерв’ю unian астроексперт заявив, що друга половина квітня — час для початку активних дій українських військових на війні з російськими загарбниками. Саме в цей період ми отримаємо посилення, будуть правильні стратегії, додасться мотивація для вигнання ворога, надійде більше техніки.

"Це буде місяць хитрості ЗСУ. Ми отримаємо від них приємні сюрпризи", — наголосив екстрасенс. Шептицький додав, що контрнаступ триватиме у травні. Попри те, що окупанти чинитимуть опір, Україна покаже, хто головний і хто сильніший. З літа вже буде підписання важливих документів, підсумував екстрасенс.

Раніше екстрасенс Роман Шептицький передрік швидку перемогу України у війні з росією за умови, що українці нарешті позбудуться впливу УПЦ МП. Також астроексперт заявив, що у 2023 році є ймовірність скасування воєнного стану в країні.