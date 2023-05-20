"Починаємо звільнятися від гнид": астролог назвала ганебні періоди для окупантів на фронті

Українська армія почне звільняти території від окупантів

Український астролог Еріка Роялс зробила прогноз на найближчий час і заявила, що травень стане принизливим для "другої армії світу". Вона прогнозує активний наступ ЗСУ.

Астроексперт в Інстаграмі зазначила, що Плутон, який є планетою зачистки та позбавлення від застарілого та зайвого, може позитивно вплинути на силу української армії. На додаток, починаючи з 1 травня Плутон став ретроградним, а це призведе до активізації ЗСУ та початку звільнення наших територій від російських окупантів.

"Травень для ворога очікується ганебним. Нашим котикам теж доведеться непросто. Але до середини жовтня у нас очікується прорив і маса відвойованих територій", — заявила Еріка Роялс.

Раніше український астролог Влад Росс розповів, що зараз українські Збройні сили шукають вразливі місця у противника. За його словами, найближчим часом "відчутно запахне розгромом" росії.

Також астрологи прогнозують близьку смерть російського диктатора путіна. Влад Росс заявив, що президент росії не доживе до кінця президентського терміну.