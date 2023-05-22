"Армія рф завжди зазнавала поразки": астролог назвав два сценарії завершення бойових дій у 2023 році

У кращому разі, виведення російських військ з України відбудеться до жовтня-листопада

Відомий український астролог Влад Росс зробив новий прогноз, де розповів про можливість припинення активних бойових дій цього року. Раніше про дату капітуляції російських окупантів розповів екстрасенс Дмитро Дульський.

Росс в інтерв’ю unian заявив, що є два сценарії — один оптимістичний, другий песимістичніший. Але в обох випадках росії гарантовано поразку.

"Так, все закінчиться в той момент, коли помре путін. Дуже сприятливий момент для його вбивства — в ніч сонцестояння, коли Марс зійдеться з Місяцем у будинку його смерті. З 21 на 22 червня ідеально вчинити ритуальне вбивство", — сказав астролог, коментуючи найоптимістичніший сценарій розвитку подій.

У песимістичнішому прогнозі кремлю загрожує палацовий переворот: "16 травня Юпітер (планета щастя та успіху — ред.) увійшов на знак Тельця (знак України — ред.). Це негативно позначиться на росії. У попередній раз, коли Юпітер був у Тельці, помер Сталін. За такої ж небесної комбінації "зняли" Хрущова. Подібних ситуацій було маса, коли армія рф зазнавала поразки при такому розташуванні планет".

Влад Росс додав, що виведення російських військ із наших територій відбудеться, у кращому разі, до жовтня-листопада цього року, у найгіршому — до травня 2024-го.

Раніше український астролог Влад Росс розповів, що зараз українські Збройні сили шукають вразливі місця у противника. За його словами, найближчим часом "відчутно запахне розгромом" росії.