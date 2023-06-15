"Остаточно обгадиться": астролог Влад Росс передрік кінець епохи путінізму у 2023 році

Серпень для росіян буде катастрофічним, запевнив астроексперт

Відомий український астролог Влад Росс передрік росії повний розгром вже в найближчі місяці. Фахівець у галузі астрології, який раніше назвав два сценарії завершення бойових дій, заявив, що саме серпень стане фатальним для країни-агресорки.

В інтерв’ю "Главреду" Росс також заявив, що є ймовірність того, що російського диктатора путіна може не стати вже цього літа. Тоді й закінчиться епоха путінізму.

"Серпень, особливо 9-24 числа, буде дуже загрозливим. У цей час усі зрозуміють, що Путін програв війну остаточно і безповоротно. Можливо, його вже не буде серед живих до цього моменту. Для Росії серпень буде катастрофічним, перш за все, в економічному сенсі: буде обвал рубля, крах економіки, і всі побачать, що "король – голий". Також у серпні після застосування якихось "вундервафлей" або тактичної ядерної зброї, яка так і не зможе вдарити в ціль, закінчиться епоха путінізму. Загалом Путін остаточно обгадиться в серпні-вересні", — зазначив астролог.

Раніше український астролог Влад Росс розповів, що зараз українські Збройні сили шукають вразливі місця у противника. За його словами, найближчим часом "відчутно запахне розгромом" росії.