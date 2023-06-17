Відомий астролог назвав найбільш небезпечний період для путіна та його армії

Ці події згубно позначаться на здоров’ї кривавого диктатора

Найближчими днями росіяни зіткнуться з великими невдачами, а російська окупаційна армія зазнає значних втрат літом 2023 року.

Про це розповів в інтерв’ю "Главреду" український астролог Влад Росс. За його словами, найнебезпечнішим часом для російських окупантів буде період із середини до кінця червня, особливо поблизу двадцятих чисел цього місяця. Невдачі згубно вплинуть на здоров’я кривавого диктатора, адже він зрозуміє, що програв у війні з Україною остаточно.

"У цей час у гороскопі путіна зійдуться Марс і Місяць у будинку смерті та переворотів. Саме в ці дні стане очевидно, що путін програє війну, і для нього самого це буде неймовірно небезпечний період, коли похитнеться його здоров’я", — пояснив астролог.

А ось відомий екстрасенс Роман Шептицький заявив, що президент росії помер уже давно, а його ім’ям влада в кремлі лише прикриває свої злочинні дії.

Раніше український астролог Влад Росс розповів, що зараз українські Збройні сили шукають вразливі місця у противника. За його словами, найближчим часом "відчутно запахне розгромом" росії.