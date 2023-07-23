Відомий нумеролог схибив з терміном завершення війни у 2023 році

За прогнозами Бадіяна, війна мала затихнути до літа

Український астролог і нумеролог Володимир Бадіян раніше відповів на питання, що найбільше хвилює всіх українців — коли завершиться війна в Україні. Це було зроблено у листопаді минулого року і, на жаль, астропрогноз чоловіка так і не справдився.

Тоді в інтерв’ю YouTube-каналу PeopleLife Бадіян заявив, що війна зійде нанівець у середині лютого – середині березня 2023 року.

"У 2023 році десь до середини лютого будуть якісь серйозні зміни або у плані переговорів, або великого затишшя. Ще у грудні буде невелике затишшя. Але, швидше за все, від трьох до шести місяців закінчиться війна", — сказав нумеролог.

Очікувалося, що воєнні дії в Україні завершаться максимум до травня цього року. Не справдилося.

Раніше повідомлялося, що прогноз відомого українського астролога Влада Росса повністю не справдився. Астроексперт не вгадав із датою закінчення воєнних дій на території України. Минулого року Росс помилився з прогнозом по даті смерті президента росії володимира путіна. Також переможець третього сезону шоу "Битва екстрасенсів" Сергій Колесніченко прогадав із датою зречення путіна від влади.