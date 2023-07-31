Втечуть як щури: екстрасенс назвав місяць повного фіаско російських окупантів

Черговий підрив Кримського мосту не за горами

За словами українського екстрасенса Романа Шептицького, у серпні ЗСУ планують витіснити окупантів із багатьох населених пунктів. Він запевняє, що контрнаступ буде успішним і продовжиться дуже вдало.

В інтерв’ю unian астроексперт розповів, що в останні тижні літа українські захисники звільнять Запорізьку область та забезпечать безпеку атомної електростанції. У ході цього вони також витіснять супротивника з кількох міст, включаючи Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, а також лівобережжя Херсонщини.

Також Шептицький вказав на можливу подію "бавовни" у Криму, а також — на вибух Кримського мосту. Ще не за горами обмін полоненими.

"Однак найскладнішими будуть залишатися такі напрямки, як Куп’янське, Сватове, Кремінна. Зараз там загострення. Вороги можуть підтягувати свої резерви і намагатися пробиватися. Однак у нас є великий шанс утримати ці міста та відбити атаки", — розповів екстрасенс.

Раніше український астролог Влад Росс зробив прогноз та відповів на запитання, чи зірве росія контрнаступ Збройних сил України. За його словами, в окупантів залишився єдиний варіант.

Вирішувати вам, вірити чи не вірити астрологам та екстрасенсам у питаннях реальної війни, де щодня гинуть невинні українці та хоробрі воїни ЗСУ.