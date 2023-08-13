"Крим перетвориться на острів": відомий астролог передбачив сумну долю окупантів на півострові

Влад Росс заявив, що росіяни побіжать із Криму на баржах

Незабаром Крим втратить всі мости, які з’єднують його з "великою землею", включаючи Керченський міст. Останній, ймовірно, піде на дно Чорного моря до російського крейсера "Москва".

Про це заявив у коментарі "Главреду" український астролог Влад Росс. Він розповів, що найближчим часом Крим із півострова перетвориться на острів.

"Кінець серпня та вересень — це найкращий час, щоб остаточно і безповоротно розпрощатися з Кримським мостом. Серпень-вересень будуть переломним періодом, особливо кінець серпня — Крим перетвориться на острів", — зазначив Влад Росс.

За словами астролога, всі інші мости, що пов’язують Крим з материковою частиною України, будуть зруйновані. Це також стосується трьох північних мостів. Як тільки Крим стане ізольованим, постачання зброї для російських військ, розміщених як у Криму, так і на півдні, буде припинено. І тут Україна поставить ультиматум.

"Або російські війська здаються і самі йдуть із Криму на баржах, або ЗСУ увійдуть до Криму і візьмуть його, а в окупаційних військ при цьому не буде жодних боєприпасів", — уточнив Росс.

Вірити прогнозам астроекспертів – особиста справа кожного. Завжди підходьте до озвученої інформації такого плану критично. Наприклад, раніше Влад Росс помилився з прогнозом щодо Криму, який нібито мав бути звільнений ще навесні 2023 року.