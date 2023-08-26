Карма працює проти нього, заявив Макс Гордєєв

Відомий український екстрасенс і мольфар Макс Гордєєв розповів, що російський пропагандист володимир соловйов досяг значних фінансових успіхів завдяки поширенню маніпулятивної інформації на користь кремля. Проте за цим матеріальним процвітанням стоять серйозні проблеми зі здоров’ям, включаючи тяжкі психологічні стани.

Про це астроексперт розповів в ефірі програми "Ранок у великому місті", передають "Факти". За словами Гордєєва, пропагандист має зараз багато грошей, але душі вже нема.

"Зараз я бачу фінансові статки, дуже багато. Але в нього великі проблеми з нервовою системою. Як бачимо, карма працює проти нього, енергетично він сам себе знищує", — сказав мольфар.

Жадібність соловйова, як зазначає Гордєєв, стане його фатальним зашморгом, це передбачувана сюжетна лінія. Він сьогодні має значне багатство в плані психологічних проблем зі здоров’ям.

Також Макс Гордєєв розповідав, як складеться доля ставленика кремля на окупованій Херсонщині, колаборанта володимира сальдо. Йому лишилося недовго.