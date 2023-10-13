Для цього будуть усі умови: відомий астролог розповів, коли закінчиться війна в Україні

За словами фахівця, чекати українцям залишилося недовго

Відомий український астролог Влад Росс поділився оптимістичним прогнозом, коли закінчиться війна в Україні. Так, за словами фахівця, вже наступного року варто очікувати на хороші новини.

Згідно з прогнозом Влада Росса, до кінця цього року в росії помре путін, що призведе до перелому ситуації, пише unian.net. Зараз російський диктатор має останню стадію раку, яка повільно його вбиває.

Після його смерті, як розповів Влад Россі, може статися невелике заморожування воєнних дій на період переговорів між Україною та росією. А ось у 2024 році передбачається, що у війні буде поставлено жирну крапку.

При цьому, незважаючи на смерть путіна в росії, українцям варто готуватися до складної зими. Як зазначає астролог, окупанти продовжать завдавати ударів по критичній інфраструктурі, тож уникнути блекаутів не вдасться.

Загалом Влад Росс вважає, що війна в Україні має закінчитися до виборів у США. Україну приймуть до НАТО і більше ніхто не посміє на нас нападати.

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