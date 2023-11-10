путіну залишилося півроку: астропсихолог пояснила, чому

Для рф поняття "багато жертв" не існує в принципі

Серйозні питання зі здоров’ям лідера росії — давно не новина. Різні джерела підтверджували цей факт, який цікавий на тлі майбутніх виборів президента росії. Проте нещодавню інформацію про смерть путіна, що поширювалася з анонімних російських джерел, не підтверджено.

Астропсихолог Ірина Звягіна зазначає, що у найближчі півроку на главу кремля очікує складний період. Про це пишуть Факти.

Експерт наголосила, що живучість кремлівського карлика повною мірою відображає характерні особливості російського етносу. У війнах, розгулі, заздрості, самолюбстві — у прихильників "руського миру" простежується абсолютна самовідданість, готовність зректися всього і раптово стати "огидним виродком і злочинцем". "Колообіг судомного і моментального самозаперечення і саморуйнування", — писав про цю рису російського етносу Федір Достоєвський.

На думку українських воєначальників, будь-яка держава, зазнавши таких втрат у війні, яких вже зазнала росія, вже завершила б свою експансію. Але для росії поняття "багато жертв" не існує в принципі, підкреслює астропсихолог.

За словами Звягіної, апетити путіна точно описує карта повернення Юпітера в його гороскоп 11 років тому — 29 квітня 2012 року. Планети, які спостерігає астролог, символізують амбіції, війну та трансформації. Живучість диктатора астропсихолог пояснює підтримкою "підданих". "Карта ця вже реалізувалася, сусідні землі, дійсно, були окуповані. Але очевидно й те, що путін у них зав'яз. І цій карті залишилося терміну півроку", — каже Звягіна.

За її словами, 11 квітня 2024 року починає діяти нова карта повернення Юпітера, не така сильна, як попередня. Путін все глибше вгрузає, але розраховувати на відмову від його амбіцій, які ще залишилися, не варто. Карта в динаміці посилить свій вплив у квітні-травні 2024 року. "Попереду маячить період великого занепаду. Але півроку він ще має", — прогнозує астролог.

Раніше в українській розвідці наголосили, що смерть путіна не зупинить війну. Чутки про те, путін живий чи ні, насамперед націлені на внутрішню аудиторію Росії. Але певне вікно можливостей для України ця довгоочікувана подія надасть.