У Харкові хворий COVID-19 чоловік зістрибнув з сьомого поверху (фото)

Чоловік раніше вже стрибав з вікна третього поверху.

У Харкові в районі Південної залізниці чоловік викинувся з сьомого поверху багатоповерхівки та загинув. У нього був коронавірус, який, як відомо, може провокувати психічні розлади.

Про це інформує телеграм-канал ТРУХА.

Відзначається, що пригода сталася на вулиці Слов’янської, 4.

Про загиблого відомо, що він 1979 року народження і перебував на обліку в психіатричній лікарні після того, як вистрибував з третього поверху.

Також повідомляється, що останнім часом він хворів COVID-19.

Самогубство в Харкові

Місце події на карті

Нагадаємо, що це далеко не перший випадок, коли люди через коронавірус намагаються звести рахунки з життям або роблять інші неадекватні вчинки. Так в листопаді минулого року в Бердянську через кілька днів після пологів з вікна лікарні викинулася інфікована жінка, а в травні цього року в Дніпрі чоловік розбив вікно тумбочкою і втік з лікарні, після чого кілька годин ховався в кущах.

За даними вчених, COVID-19 у важкій формі негативно позначається на розумовій діяльності, зокрема знижуються здібності до концентрації, запам’ятовування, емоційного сприйняття та планування.