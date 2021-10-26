У Харкові студенти оголосили страйк через ситуацію з COVID-19, але отримали погрози від керівництва вишу

Студенти побоюються поширення COVID-19.

Студенти Харківського політехнічного інституту оголосили страйк через ігнорування ВНЗ рекомендацій Міносвіти щодо дистанційної освіти та нібито зіткнулися з погрозами з боку керівництва.

Про це повідомляє телеграм-канал "Ху**ий Харків".

Як відомо, керівництво МОН нещодавно оприлюднило рекомендацію про те, що на тлі поширення коронавірусу в Україні закладам вищої освіти варто перейти на дистанційний режим навчання з 25 жовтня до 15 листопада.

Втім, у вівторок у мережі з’явилися фото, що ХПІ продовжує навчання у звичайному режимі. Щоправда, як стверджується в повідомленні "ХХ", учнів вирішили пропускати до будівлі лише за студентськими квитками.

Стверджується, що жодного вимірювання температури на вході не передбачено. Також додає проблем те, що деякі групи ще не отримали студентських.

Студенти перед входом до ХПІ

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Це призвело до того, що обурені студенти заявили про страйк із п’ятниці, 29 жовтня, і відмовилися від очного відвідування пар до виконання рекомендації Міносвіти.

До своїх аргументів вони зараховують те, що у керівництві ХПІ "замовчують про смерті викладачів", поширення випадків COVID-19 серед студентів, а також вказують на слова ректора про важливість "дистанційки" під час пандемії.

Серед їхніх вимог: виконання рекомендацій МОН та переведення невакцинованих викладачів на дистанційну форму викладання.

Вони наголошують, що їхні вимоги не є відмовою від пар.

На цьому історія не закінчилась. Після висунення "ультиматуму" адміністраторам студентського чату почали приходити погрози нібито від керівництва ХПІ, в яких недвозначно натякають на відключення води для мешканців гуртожитку.

Як повідомлялося раніше, в Україні минулої доби зафіксовано антирекорд за кількістю нових смертей від коронавірусу за весь час епідемії. Померло 734 особи

Харківська область кілька днів була у лідерах із поширення коронавірусу, проте станом на 26 жовтня, вона спустилася в цьому рейтингу на четверте місце, поступившись "лідерством" Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областям.