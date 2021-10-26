Рус

У Харкові студенти оголосили страйк через ситуацію з COVID-19, але отримали погрози від керівництва вишу

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
431
ХПІ Новина оновлена 26 жовтня 2021, 15:12
ХПІ

Студенти побоюються поширення COVID-19.

Студенти Харківського політехнічного інституту оголосили страйк через ігнорування ВНЗ рекомендацій Міносвіти щодо дистанційної освіти та нібито зіткнулися з погрозами з боку керівництва.

Про це повідомляє телеграм-канал "Ху**ий Харків".

Як відомо, керівництво МОН нещодавно оприлюднило рекомендацію про те, що на тлі поширення коронавірусу в Україні закладам вищої освіти варто перейти на дистанційний режим навчання з 25 жовтня до 15 листопада.

Втім, у вівторок у мережі з’явилися фото, що ХПІ продовжує навчання у звичайному режимі. Щоправда, як стверджується в повідомленні "ХХ", учнів вирішили пропускати до будівлі лише за студентськими квитками.

Стверджується, що жодного вимірювання температури на вході не передбачено. Також додає проблем те, що деякі групи ще не отримали студентських.

Студенти перед входом до ХПІ
Студенти перед входом до ХПІ

Це призвело до того, що обурені студенти заявили про страйк із п’ятниці, 29 жовтня, і відмовилися від очного відвідування пар до виконання рекомендації Міносвіти.

До своїх аргументів вони зараховують те, що у керівництві ХПІ "замовчують про смерті викладачів", поширення випадків COVID-19 серед студентів, а також вказують на слова ректора про важливість "дистанційки" під час пандемії.

Серед їхніх вимог: виконання рекомендацій МОН та переведення невакцинованих викладачів на дистанційну форму викладання.

Вони наголошують, що їхні вимоги не є відмовою від пар.

На цьому історія не закінчилась. Після висунення "ультиматуму" адміністраторам студентського чату почали приходити погрози нібито від керівництва ХПІ, в яких недвозначно натякають на відключення води для мешканців гуртожитку.

Як повідомлялося раніше, в Україні минулої доби зафіксовано антирекорд за кількістю нових смертей від коронавірусу за весь час епідемії. Померло 734 особи

Харківська область кілька днів була у лідерах із поширення коронавірусу, проте станом на 26 жовтня, вона спустилася в цьому рейтингу на четверте місце, поступившись "лідерством" Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областям.

Теги:
#Харків #Коронавірус #ХПІ #Covid-19
Золоті експонати на виставці в Нідерландах, 2014 рік.
Суспільство
Україна відвоювала "скіфське золото" у Росії: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Золоті експонати на виставці в Нідерландах, 2014 рік.
Україна відвоювала "скіфське золото" у Росії: подробиці
Дата публікації
Категорія
"Вечірній квартал" перестав подобатися українцям
Популярність "95 кварталу" після відходу Зеленського стрімко падає: українці почали рідше дивитися шоу
Дата публікації
Категорія
Голова фракції "Слуга народу" переконаний, що слова Данилова "не мають компанії"
У "Слузі народу" висловилися про ідею Данилова щодо посилення повноважень Зеленського
Дата публікації
Категорія
Статистика коронавірусу в Україні
Коронавірус за день убив 734 українця - це абсолютний антирекорд
Дата публікації
Категорія
Юлія Привалова
"Так нічого і не зрозуміла": невістка Кернеса звинувачує у бойкоті Yaro всіх, але не себе