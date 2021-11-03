У Харкові 17-річний юнак розробив фейкову "Дію", у якій зчитувалися COVID-сертифікати

Попит на фейкову програму був колосальним — на Telegram-канал хакера підписалися 20 тисяч осіб

Чергову підробку державного сервісу "Дія" зафіксували у Харкові — 17-річний юнак створив фейкову програму та запустив найбільший канал її розповсюдження, який налічував 20 тисяч осіб.

Про це у середу, 3 листопада, повідомила пресслужба Національної поліції.

За окрему плату у фейковій "Дії" можна було створити будь-який документ — від паспорта до Covid-сертифікату. Ціни коливалися у межах кількох сотень гривень. Зокрема, за 200 гривень можна було купити фейковий паспорт громадянина України, 300 гривень коштував фіктивний COVID-сертифікат, 100 гривень – посвідчення водія. Підроблені документи генерувалися через бот у Telegram, підписка на який коштувала 200 гривень.

Дію-фейк поширювали через Telegram-канал

Як зазначив голова Нацполіції Ігор Клименко, харківському "хакеру" вдалося створити фейкову "Дію" за концептуально новою схемою, яка дозволяла підробному QR-коду відбиватися після сканування як справжньому.

"Дані користувачів зберігалися на сервері, що генерував імітуючу веб-сторінку додатку "Дія", і там можна було змінювати будь-яку інформацію про себе. Крім цього, веб-платформа відображала підробний QR-код, який після сканування навіть демонстрував сторінку його успішної валідації", — пояснив Клименко.

Наразі бот для збуту фейкових документів заблокований, як і сама фейкова "Дія". Хлопцю загрожує до трьох років позбавлення волі за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що попередня підробка "Дії" була не такою успішною і лише візуально нагадувала додаток, створений Міністерством цифрової трансформації. Її автором виявився 21-річний чоловік.

Як повідомляв "Телеграф", розробника фейкової "Дії" взяли на стажування у Мінцифри.