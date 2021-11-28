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Харківська область повернулася до "жовтої зони"

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Лікарня Новина оновлена 28 листопада 2021, 15:14
Лікарня

Тепер в Україні чотири області у "жовтій зоні".

В Україні на тлі зростання кількості нових госпіталізацій із COVID-19 прийнято рішення вивести Харківську область з "помаранчевої" зони та повернути її до "жовтої".

Про це свідчать дані МОЗ.

Таким чином, в Україні станом на 28 листопада в "жовтій" зоні знаходяться п'ять областей. Туди, крім Харківщини, також входять Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська та Чернівецька області.

У "помаранчевій" зоні зараз знаходиться Полтавська область. Інші українські регіони залишаються в "червоній".

Варто нагадати, що "жовту зону" на всій території країни було введено ще у вересні. Харківська область за цей час побувала до "помаранчевої", але до "червоної" так і не переходила.

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Як повідомлялося раніше, у МОЗ раніше заявляли, що дві області можуть залишити "червону зону" ще до початку грудня. Йшлося про Львівську та Луганську області, їх планували вивести одразу у "жовту зону".

На тлі цього також у відомстві заявили про плани щодо посилення карантинних правил "жовтої зони". Наприклад, там передбачалося посилення контролю за "ковідними" сертифікатами та збільшення штрафів для закладів, які не перевіряють їх належним чином.

Теги:
#МОЗ #Харківська область #Коронавірус #Covid-19
Лікарня
Харків
Харківська область повернулася до "жовтої зони"
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Лікарня
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