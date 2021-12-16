"Нам нема чого приховувати": поліція показала, як горять наркотики на 5 млн грн (відео, фото)

Усі наркотики були вилучені під час поліцейських розслідувань.

Поліцейські Харкова показово знищили близько 400 кілограмів наркотиків та компонентів для їх виготовлення.

Кадрами того, як наркотичні засоби було віддано вогню, поділилася пресслужба МВС.

За даними поліції, ціни утилізованих речовин на "чорному ринку" можуть сягати близько 5 мільйонів гривень.

Зазначається, що всі спалені наркотики було вилучено з обігу під час розслідування кримінальних проваджень. Знищення наркотиків було схвалено 180 судовими рішеннями.

За процесом спостерігали співробітники поліції, а також спостерігачі із громадських організацій та ЗМІ.

Утилізація наркотиків у Харкові

"Ми максимально відкриті, нам нема чого приховувати", — розповів помічник голови поліції міста В’ячеслав Марков.

Він додав, що показове знищення наркотичних препаратів відбувається з метою нагадування про неминучі наслідки для всіх, хто став на шлях наркоторгівлі у місті.

Як повідомлялося раніше, у Запоріжжі чоловік під дією наркотиків побив свою матір та співробітника поліції, а потім вистрибнув з вікна четвертого поверху у спробах втекти. Втім, йому це не вдалося і дуже швидко бешкетник опинився в наручниках. Тепер йому загрожує до п’яти років ув’язнення.