Під Харковом підірвали дамбу: що сталося

На греблі Печенізького водосховища стався вибух.

На дамбі у селищі Печеніги, що неподалік Харкова, військовослужбовцями ЗСУ було підірвано дорожнє полотно, щоб зупинити просування окупаційних військ.

Про це пише місцеве видання Newsroom із посиланням на главу Печенізької громади Олександра Гусарова.

Він зазначив, що перед вибухом мешканців сусідніх вулиць було попереджено, а потім переселено до інших районів селища.

Сам шлюз дамби пошкоджено не було.

Крім того, він повідомив, що у селі Мартове було пошкоджено електропостачання, через що населений пункт залишився без світла.

Печеніги на карті

Як повідомлялося раніше, Росія почала військове вторгнення рано вранці 24 лютого, через що на всій території країни було введено воєнний стан.

Згідно з останніми даними, найважча ситуація на Півдні України, зокрема, завдаються удари по інфраструктурі поблизу Генічеська, Скадовська та Нової Каховки.

Увечері стало відомо, що російські війська встановили контроль над Чорнобильською АЕС, а також аеропортом у Гостомелі, що під Києвом.

Водночас Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що бліцкригу у Росії не вийшло.